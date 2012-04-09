Сайт для продажи купелей

$250
Сайты «под ключ»Завершен9 заявок161 просмотр
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Есть примерный шаблон . 2 вида товара по 4 номенклатуры каждого.

12 лет назад
kibol4ish
35 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад
Выбранный исполнитель
M-a-y-o-r
Николай 
39 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад
6 отзывов(-1)
12 лет назад
$150
5 дней
Работой очень доволен.Сделал все в срок.Этот человек разговаривает на языке решений,а не на языке проблем как некоторые на этом сайте.Никогда не пропадал был всегда на связи. Очень рекомендую))
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