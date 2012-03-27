Срочно нужен сайт-фотогалерея с голосованием

Сайт интернет магазин на Drupal 7 по продаже услуг. ОПИСАНИЕ РАБОТЫ: Дизайн: есть. Верстка: есть. Из нее нужно будет сделать тему. Функционал: 1. Размещение заказа на услуги. - Выбор и добавление услуги в корзину - Возможность ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо срочно сделать маленький сайт по готовому дизайну - 3 страницы (главная, страница-фотогалерея с голосованием, страница-видеогалерея с голосованием).
- Похожие заказы
- Сайты «под ключ»5 заявокЗакрыт11 лет назад
- $250
Есть примерный шаблон . 2 вида товара по 4 номенклатуры каждого.Сайты «под ключ»1 исполнительЗавершен12 лет назад
- $150
Надо сделать сайт под ключ, дизайн, платный функционал. Цена 150 $ Нужен сайт на подобие http://extra-mir.ru/Закрыт12 лет назад
- $100
Здравствуйте! Требуется сделать сайт аналог http://sitepokupok.ru с корректировками домен и хостинг уже есть Обязательно Пишите сроки и CMSСайты «под ключ»3 заявкиЗакрыт12 лет назад
- $250
Создать сайт "под ключ", портал с элементами соц сети Оптимальная цена 200 $ Нужен сайт на подобие http://extra-mir.ru/Сайты «под ключ»1 исполнительЗакрыт12 лет назад
- $100
Приблизительное описание в прикрепленном файле, подробности в icq 603344742 или по телефонуСайты «под ключ»6 заявокЗакрыт12 лет назад
Нужен сайт на подобие http://extra-mir.ru/ , тоесть структура и функционал как у них. В предложении сразу пишите вашу цену. Оптимальная цена 200 $Сайты «под ключ»4 заявкиЗакрыт12 лет назад
Вашему вниманию,предлагаю работу. Требуется разработчик сайта,подобие на интернет-магазин, сразу предупреждаю ,что нацелен на долгосрочное сотрудничество,проект большой и за ним последуют другие. С планами уже определился,как и что будет выглядеть. -Проживание в Санкт-Петербурге ( ...Сайты «под ключ»5 заявокЗакрыт12 лет назад
Нужно в сжатые сроки сделать сайт на вордпрессе, внешнюю часть для партнерской сети. С последующим платным допилом. Проект ориентирован в основном на партнеров/вебмастеров (тех, которым мы платим за траффик), поэтому основная тематика сайта - заработок в сети ...Закрыт12 лет назад
Нужно создать многопользовательскую браузерную игру "Морской бой". Пример 1 к 1 – http://afischa.info/igra.html Интересуют цена и сроки.Закрыт12 лет назад