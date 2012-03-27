Срочно нужен сайт-фотогалерея с голосованием

Сайты «под ключ»Завершен3 заявки171 просмотр
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Необходимо срочно сделать маленький сайт по готовому дизайну - 3 страницы (главная, страница-фотогалерея с голосованием, страница-видеогалерея с голосованием).

12 лет назад
comcom
Елена 
36 летРоссия
13 лет в сервисе
Была
11 лет назад
Выбранный исполнитель
itguru
40 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад
16 отзывов(-4)
12 лет назад
$100
1 день
Работа выполнена качественно и быстро. Осталась очень довольна сотрудничеством!
Очень приятно было поработать С Еленой. Оплата, а также все материалы были переданы вовремя. что и позволило в кратчайший срок выполнить работу.
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