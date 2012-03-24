Заказ на несколько несложных сайтов

Сайт интернет магазин на Drupal 7 по продаже услуг. ОПИСАНИЕ РАБОТЫ: Дизайн: есть. Верстка: есть. Из нее нужно будет сделать тему. Функционал: 1. Размещение заказа на услуги. - Выбор и добавление услуги в корзину - Возможность ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо сделать сайты подобные – altabaza.ru
Сайт представляет из себя сборник видеороликов на одну тему разбитые по категориям. По сути ничего сложного. Нужны такие же сайты только на другие темы. Список роликов с разбивкой на категории для сайтов я предоставлю. Пример такого списка можно посмотреть в приложении к заданию. То есть мне нужны сайты под ключ, уже наполненные по предоставленному списку. Количество роликов может варьироваться от 200 до 1000 шт. На сайте altabaza их около 400 шт.
Основные требования к сайтам:
- Ролики разбиты по категориям
- Каждый ролик должен быть расположен на отдельной странице
- Поля Title, Keywords, description, а так же заголовок на странице H1 должны совпадать с заголовком роликов на youtube. (посмотрите исходный код страниц на altabaza)
- Текст который под роликом в altabaza брать из того же youtube тоже под роликом.
- Должны присутствовать картинки (в виде ссылок на страницы с самими роликами) для избранных роликов. Список избранных роликов предоставляю.
- Должны быть социальные кнопки (лайки, мне нравится), большим плюсом будет если можно будет прикрепить комментарии от вконтакта.
Шапки для сайтов отрисую сам. Фоны тоже. Могу и некоторые элементы сайта , дабы облегчить ваш труд.
Каждый сайт по оформлению должен немного отличаться. Размер колонок, оформление меню, цвет и размер шрифта. Я не говорю о кардинальных отличиях, но чтобы не было что все сайты сделаны по одному и тому же шаблону.
Под шапкой должно быть зарезервировано место под баннеры. Примерно так же как на картинке banneri.jpg (прикрепил).
Вот в принципе и все основные требования.
Из CMS предпочтительно joomla или wordpress. Но рассмотрю и другие варианты.
Пишите цену за разработку одного такого сайта и сколько на него потребуется времени.
Оплата за каждый сайт сразу после его выполнения. Только рублевый вебмани.
Жду ваших зявок. Надеюсь на адекватные цены.
P.S.: Если сработаемся, то заказы на такие сайты будут идти постоянно по 2-4 в месяц.
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