Заказ на несколько несложных сайтов

Необходимо сделать сайты подобные – altabaza.ru

Сайт представляет из себя сборник видеороликов на одну тему разбитые по категориям. По сути ничего сложного. Нужны такие же сайты только на другие темы. Список роликов с разбивкой на категории для сайтов я предоставлю. Пример такого списка можно посмотреть в приложении к заданию. То есть мне нужны сайты под ключ, уже наполненные по предоставленному списку. Количество роликов может варьироваться от 200 до 1000 шт. На сайте altabaza их около 400 шт.

Основные требования к сайтам:

- Ролики разбиты по категориям

- Каждый ролик должен быть расположен на отдельной странице

- Поля Title, Keywords, description, а так же заголовок на странице H1 должны совпадать с заголовком роликов на youtube. (посмотрите исходный код страниц на altabaza)

- Текст который под роликом в altabaza брать из того же youtube тоже под роликом.

- Должны присутствовать картинки (в виде ссылок на страницы с самими роликами) для избранных роликов. Список избранных роликов предоставляю.

- Должны быть социальные кнопки (лайки, мне нравится), большим плюсом будет если можно будет прикрепить комментарии от вконтакта.

Шапки для сайтов отрисую сам. Фоны тоже. Могу и некоторые элементы сайта , дабы облегчить ваш труд.

Каждый сайт по оформлению должен немного отличаться. Размер колонок, оформление меню, цвет и размер шрифта. Я не говорю о кардинальных отличиях, но чтобы не было что все сайты сделаны по одному и тому же шаблону.

Под шапкой должно быть зарезервировано место под баннеры. Примерно так же как на картинке banneri.jpg (прикрепил).

Вот в принципе и все основные требования.

Из CMS предпочтительно joomla или wordpress. Но рассмотрю и другие варианты.

Пишите цену за разработку одного такого сайта и сколько на него потребуется времени.

Оплата за каждый сайт сразу после его выполнения. Только рублевый вебмани.

Жду ваших зявок. Надеюсь на адекватные цены.

P.S.: Если сработаемся, то заказы на такие сайты будут идти постоянно по 2-4 в месяц.