Сайт под ключ. Приватно для aaachilov

$250
Сайты «под ключ»Завершен1 заявка85 просмотров
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Нужно создать мультиязычный сайт на уникальной CMS с оптимизированным кодом, встроить paypal . Обеспечить быструю работу скриптов/сайта и безопасность. Дизайн скопировать с другого сайта.

12 лет назад
cubix
41 годЛатвия
12 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
Выбранный исполнитель
aaachilov
Антон 
36 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
12 лет назад
$250
10 дней
В оговоренные сроки было сделано все заказанное. Антон также предложил некоторые функции, о которых я сам не подумал изначально. сайт был сделан на DRIVE CMS - очень быстрая и многофункциональная система. Очень доволен. буду еще заказывать
С Сергеем приятно работать, чёткое ТЗ, своевременные замечания и оплата.
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