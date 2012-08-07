Сайт под ключ. Персональный проект для SmartDesign

$2000
Сайты «под ключ»Завершен1 заявка211 просмотров
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Требуется создать портал.

Поддомены, личный кабинет

12 лет назад
Anhelone
Егор 
34 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
SmartDesign
38 летБеларусь
18 лет в сервисе
Был
год назад
12 лет назад
$2300
60 дней
Очень рад, что нашел такую хорошую Веб-студию. Проект был очень не простой, да и у меня было очень много дополнений по ходу выполнения. Были небольшие разногласия, но все вопросы были решены легко. Не смотря на все это с проектом справились на 10 балов из 5. Результатом очень доволен! Думаю через год еще обращусь. Спасибо Андрею и его студии.
Очень интересный проект. Все сложности которые возникали в процессе разработки решались разумно. По оплате не возникло никаких проблем. Будем внимательно следить за развитием сайта.
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