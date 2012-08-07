Сайт под ключ. Персональный проект для SmartDesign

Очень рад, что нашел такую хорошую Веб-студию. Проект был очень не простой, да и у меня было очень много дополнений по ходу выполнения. Были небольшие разногласия, но все вопросы были решены легко. Не смотря на все это с проектом справились на 10 балов из 5. Результатом очень доволен! Думаю через год еще обращусь. Спасибо Андрею и его студии.