Требуется адаптация дизайна для DLE 17, исправление ошибок верстки основного и мобильного шаблонов. Также необходимо доработать DLE форм 4 и устранить проблемы с кнопками на форуме. Важно, чтобы адаптация соответствовала старому дизайну и не имела видимых недочетов.
В SEO более 3-х лет.
Как и все, начинал с мелких проектов.
Сейчас есть несколько успешных проектов, один из которых с посещаемостью более 15 000 уникальных посетителей в сутки.
- продвижение сайта в поисковых системах Яндекс, Google
- региональное продвижение
- возможны варианты ТОП10, ТОП5, ТОП3
- срок вывода в ТОП, от 3х месяцев, в зависимости от запросов.
- HTML-верстка2 заявкиЗакрытгод назад
Требуется адаптация дизайна для DLE 17 после обновления. Необходимо исправить шаблоны и функционал, включая основной и мобильный вариант. Также нужно проработать старый дизайн, чтобы устранить недочеты. Включает работу с DLE формами 4 и исправление кнопок.HTML-верстка2 заявкиЗакрытгод назад
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