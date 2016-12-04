... один из которых с посещаемостью более 15 000 уникальных посетителей ...

В SEO более 3-х лет.

Как и все, начинал с мелких проектов.

Сейчас есть несколько успешных проектов, один из которых с посещаемостью более 15 000 уникальных посетителей в сутки.

- продвижение сайта в поисковых системах Яндекс, Google

- региональное продвижение

- возможны варианты ТОП10, ТОП5, ТОП3

- срок вывода в ТОП, от 3х месяцев, в зависимости от запросов.