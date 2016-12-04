Anhelone

Егор Anhelone

 
35 лет
14 лет на фриланс-бирже
Был
год назад
... один из которых с посещаемостью более 15 000 уникальных посетителей ...

В SEO более 3-х лет.

Как и все, начинал с мелких проектов.

Сейчас есть несколько успешных проектов, один из которых с посещаемостью более 15 000 уникальных посетителей в сутки.

- продвижение сайта в поисковых системах Яндекс, Google

- региональное продвижение

- возможны варианты ТОП10, ТОП5, ТОП3

- срок вывода в ТОП, от 3х месяцев, в зависимости от запросов.

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$40
выплачено фрилансерам
33%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • DLE адаптация дизайна

    Требуется адаптация дизайна для DLE 17, исправление ошибок верстки основного и мобильного шаблонов. Также необходимо доработать DLE форм 4 и устранить проблемы с кнопками на форуме. Важно, чтобы адаптация соответствовала старому дизайну и не имела видимых недочетов.

    Адаптивный дизайнDLE
    HTML-верстка2 заявки
    Закрыт
    год назад

  • DLE адаптация дизайна

    Требуется адаптация дизайна для DLE 17 после обновления. Необходимо исправить шаблоны и функционал, включая основной и мобильный вариант. Также нужно проработать старый дизайн, чтобы устранить недочеты. Включает работу с DLE формами 4 и исправление кнопок.

    DLE
    HTML-верстка2 заявки
    Закрыт
    год назад

  • Настройка сервера

    Требуется помощь в настройке сервера при переезде с Hetzner в РФ. Необходимо выбрать сервер с SSD 240-480 и 32 ГБ RAM, установить панель управления (лицензия ИСП5 или бесплатная Фаст панель) с возможностью создания пользователей для каждого сайта. Перенос сайтов осуществлю самостоятельно.

    Настройка серверовISPmanager
    Системное администрирование1 исполнитель
    Завершен
    год назад

  • Оптимизация сайта DLE + форум LogickBoard

    Требуется провести оптимизацию сайта на DLE и форума LogicBoard. Основная проблема заключается в торможении сайта, которое исчезает при отключении форума. Необходимо выявить причины медленной загрузки и предложить решения для улучшения производительности. Версии: форум 5.0, DLE 11.0.

    DLE
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    4 года назад

  • Блокчейн. Получить текущую сложность блока.

    $40

    Нужно получить текущую сложность блока, для примера:  Криптовалюта: IQCash  (http://iq.cash,  https://github.com/IQ-Cash/iqcash) Алгоритм: Neoscrypt Если установить кошелек и получить информации о текущей сложности командой - "iqcash-cli getinfo", то  мы ...

    Системное программирование3 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Адаптивно сверстать + натянуть

    Требуется адаптивная верстка нового дизайна для сайта givetour.ruСайт написан на фрймворке Kohana. Все как положено, файлы шаблона находятся в  отдельном месте.

    HTML-верстка15 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Редизайн сайта

    Здравствуйте. Требуется редизайн сайта: http://givetour.ru/ + Адаптивная верстка. Никакой сверх графики добавлять не нужно будет на сайт, минималистичный  дизайн  примерной в той же цветовой гамме.  Расположение блоков и прочие моменты уже обсудим с исполнителем.  Для меня лучше ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Нарисовать баннер

    Здравствуйте. Требуется нарисовать 5 баннеров размером 1080 на 607 на рекламу товара "BotActive One-Two-Lift". Оплата webmoney 50 рублей за 1 баннер.  Планируется постоянное сотрудничество Баннер Формата jpg (с ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Нарисовать баннер

    Здравствуйте. Требуется нарисовать 5 баннеров размером 1080 на 607 на рекламу товара "BotActive One-Two-Lift". Оплата webmoney 50 рублей за 1 баннер.  Планируется постоянное сотрудничество Баннер Формата jpg (с ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Адаптировать ichat DLE php5.6

    Есть модуль ДЛЕ  http://www.dle9.com/moduli/besplatnye-moduli/2656-chat-dle-modul-ichat-70-rabotayuschiy-pod-sqlite3.html Нужно адаптировать его под php5.6 Ошибка вылазит при добавлении  сообщения в чат in engine/modules/iChat/ajax/add.php on line 275 Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback ...

    AJAXDLEHTML
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Рерайт, длительное сотрудничество

    Тематика - Недвижимость.  Я предоставляю УРЛ адрес сайта - застройщика, Вы -  делаете рерайт застройщика и его жилых комплексов. Оплата в Яндекс.Деньгах, 40 рублей за 1000 символов,  интересует длительное сотрудничество.

    Копирайтинг12 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Сделать мобильную версию сайта DLE

    Требуется сделать мобильную версию сайта http://4stor.ru/. Версия DLE 11.0. Шаблон должен быть в текущем стиле сайта.  Какие то блоки, возможно, будем убирать. От Вас хочу получить готовую папку шаблона, после заливки которой у меня должно ...

    DLE
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Обновление DLE 9.0 + модули до DLE 10.6

    Список модулей:  1. DLE forum 2.6.1 (Скорее всего перенести  на на PhpBB, выслушаю предложения) 2. Награды 4.0  3. Журнала логов 5.0 4. Модуль рейтинг (http://dleshka.org/hacks/4772-cifra-reting-dlya-dle-100.html) 5. iChat Размер БД сайта: 1.7 Gb ...

    DLEHTML
    Системы управления (CMS)2 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Поиск застройщиков

    Необходимо составить список застройщиков, строительных компаний, которые строят  многоквартирные дома. Я Вам отправляю список регионов России, в которых нужно найти застройщиков, а Вы уже работает по этому списку сверху вниз, предоставляете список по 4 ...

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Копипаст, объявления

    $70

    Необходимо с одного определенного сайта объявлений скопировать объявление и разместить на моем сайте, попутно удаляя водяные знаки на фотографиях (при наличие фотошопа 5-10 секунд на каждую фото, могу показать), в каждом объявлении ...

    Редактирование и Корректура1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Рерайт, есть источник

    Есть сайт со списком Агентств Недвижимости Москвы, из исходноков предоставляю ссылку на официальный сайт АН, где присутствует описание. Оригинальность (от 90% по etxt или Адвего). На каждое АН - ...

    Копирайтинг15 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Размножение статей

    Необходимо написать статью 2800 знаков (без пробелов, для размноженный статей +/- 300 символов), и размножить ее на 250 хорошо читаемых вариантов. Уникальность 90–95% при шлингле 5. Оплата по факту. Возможно после каждой из 4-х пачек ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад
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Отзывы фрилансеров

gev511
34 года
15 лет в сервисе
Был
2 дня назад
$40
10 баллов
год назад
Настройка сервера
Настройка серверовISPmanager
Был рад работать все было хорошо! И быстрая оплата
Все просто супер. Быстро помог мне перенести сайты. Так же дополнительно, по своей инициативе, првоел оптимизацию сервера. Спасибо за проделанную работу!
Ответный отзыв
design2016
37 лет
9 лет в сервисе
Была
3 года назад
$80
10 баллов
8 лет назад
Редизайн сайта
Отличный заказчик! Хорошая постановка задачи, всегда на связи, оплата вовремя. Рекомендую к сотрудничеству без сомнений.
Отличный получился Дизайн!!! Спасиба за проделанную работу. 5 из 5
Ответный отзыв
adidas747
Арсений 
29 лет
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$1
10 баллов
8 лет назад
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Оплатил, всё супер!
Все отлично!
Ответный отзыв
entense
28 лет
9 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$25
10 баллов
8 лет назад
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Приятный заказчик, надеюсь на дальнейшее сотрудничество с Вами.
Автор знает свое дело. Быстро и качественно нарисовал Баннеры. Спасибо. Будем сотрудничать.
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Megen
Елена 
40 лет
10 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
$10
10 баллов
9 лет назад
Поиск застройщиков
Благодарю за сотрудничество, все отлично, продолжаем работать.
Все отлично, более чем. Продолжаем сотрудничать.
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