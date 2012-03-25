Дизайн главной страници сайта

Нужно: 1.сделать аналог сайта: ввв i n f o v i s a точка r u с корректировками 2.изменить дизайн, подойдет хороший шаблонный, но по тематике 3. на любой смс (указать платформу) 4. перенести всю информацию 5. залить на хостинг ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо сделать дизайн главной страницы сайта. Компания занимается изготовление мебели на заказ.
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