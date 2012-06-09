Скрипт для интернет-магазина

Привет.

Есть действующий интернет магазин на симпле 2010 года. www.from.ae

C целым рядом дописанных модулей.

Весь движок уже переписан, и как бы выжил свое, нужно перенести функционал сайта на более продвинутый движок.

Возможно это будет более новая версия Симплы, хотя наверно нужен более гибкий движок.

Нужны предложения по движку.

В предложении укажите приоритеты и плюсы предлагаемого вами движка. Примерную стоимость перехода на него, и сроки.

Также нужно чтоб разработчик, после переноса сайта, поддерживал его, и при надобности дописывал дополнительные модули.

Мы заинтересованны сотрудничестве на постоянной основе.

Оставляйте заявки, либо можете писать в личку, на почту [email protected]

Скайп: from.ae