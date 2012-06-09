Форма обратной связи

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Для сайта joomla 2,5 настроить форму обратной связи с формированием пакета документов PDF в зависимости от потребности клиента.

На основании выбранных полей в форме требуется создать счет в формате pdf и отправить его почтой, указанной клиентом, вместе с выбранным пакетом документов в формате word(формы и документы в наличи есть). Счет наполняется исходя из того, что выбрано в форме выборкой полей в базе данных. Например: выбрано "юрлицо с формой отчетности – упрощенка" и "4 вида сдачи отчетности". На основании этого смотрим в БД, ищем там в таблице тарифов нечто вроде "....упрощенная....4 вида...год обслуживания.." и вставляем в счет. Допустим, человек выбрал в форме ещё и "выезд курьера" , ищем в БД этот сервис и полное наименование с ценой добавляем в форму счета. Наполнение полей счета можно отобразить в форме внизу или не отображать. Авторизацию не используем. Просто данные счета пишем в БД.