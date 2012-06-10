Доска объявлений на YII / Django / Rails

Есть сайт - объявления.su, самопис, писался непонятно когда, каким-то горе программистом на PHP.

База данных - MySQL

Доска объявлений/каталог сайтов + статистика (для сайтов)

Дизайн-верстка готовы.

Что нужно сделать:

Нужен движок Доска объявлений/каталог сайтов + статистика (для сайтов) на YII / Django / Rails - написать с нуля или если вы уже писали ранее то возможно он подойдет, тогда только останется перенести данные из существующей базы и доделать функционал

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натянуть верстку

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