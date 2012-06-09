Небольшие правки приложение ВКонтакте: iframe

Здравствуйте!

Нужно доработать приложение вконтакте: http://www.uchi.kz/sites/all/modules/gps2/gps.html В настоящий момент есть набор хтмл, цсс и жс файлов.

По большому счету, это:

- форма в которую пользователь вводит набранные на ЕНТ баллы (ЕНТ - это аналог ЕГЭ)

- пользователь жмет кнопку

- приложение выдает ему результат: да/нет (случайный выбор)

- появляется код для публикации: bbcode или html

Нужно его поправить:

а) в настоящий момент, не передаются результаты, введенные пользователем в код для публикации

б) вместо кода для публикации, нужно внедрить функционал Вконтакте:

- если результат пользователю нравится, он может опубликовать его на стене

- если результат не устраивает, он может снова запустить случаный выбор да/нет (сейчас появляется не кнопка, незаметная ссылка внизу).

Насколько я понимаю, проблема а) и вторая часть проблемы б) - насчет кнопки - связаны с файлом .js

Назначайте пожалуйста, ваши цены, сроки...