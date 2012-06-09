В сайт нужно добавить: 1) Социальные сети в футере 2) Рамка с лого в письмах корпоративной почты. (т.е. при письмах от noreply, например подтверждение регистрации, подписки, письма от администрации) ...
Небольшие правки приложение ВКонтакте: iframe
Здравствуйте!
Нужно доработать приложение вконтакте: http://www.uchi.kz/sites/all/modules/gps2/gps.html В настоящий момент есть набор хтмл, цсс и жс файлов.
По большому счету, это:
- форма в которую пользователь вводит набранные на ЕНТ баллы (ЕНТ - это аналог ЕГЭ)
- пользователь жмет кнопку
- приложение выдает ему результат: да/нет (случайный выбор)
- появляется код для публикации: bbcode или html
Нужно его поправить:
а) в настоящий момент, не передаются результаты, введенные пользователем в код для публикации
б) вместо кода для публикации, нужно внедрить функционал Вконтакте:
- если результат пользователю нравится, он может опубликовать его на стене
- если результат не устраивает, он может снова запустить случаный выбор да/нет (сейчас появляется не кнопка, незаметная ссылка внизу).
Насколько я понимаю, проблема а) и вторая часть проблемы б) - насчет кнопки - связаны с файлом .js
Назначайте пожалуйста, ваши цены, сроки...
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