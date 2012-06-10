Программа для верстки резюме

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт6 заявок162 просмотра

Требуется программа для верстки резюме. Описание и схема "как должно выглядеть" в прилагаемом архиве. Бюджет обсуждается !

13 лет назад
vaxta55
Андрей 
55 лет
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Выбранный исполнитель

Almazzzs
Артем 
34 года
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
13 лет назад
$40
5 дней

Заявки фрилансеров

Almazzzs
Артем 
34 года
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
13 лет назад

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