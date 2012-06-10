Адаптация модуля под dle 9.6

интересует создание многоуровневых логических флеш игр (аналоги судоки). Выражаясь точнее, интересует копирование/моделирование уже существующих флеш игр (как с отечественных, так и с зарубежных сайтов), которые будут синхронизированы между собой. Проект в себя включает создания до ...