Сделать, чтобы панель с кнопками пряталась

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен2 заявки118 просмотров

Есть сайт на котором слева расположены кнопки www.la-crosse.ru Сайт на джумла. Нужно сделать так чтобы кнопки не наезжали на меню при низком разрешении экрана (например на IPAD) или сужении окна браузера.

Пишите свои идеи и цены.

Joomla
13 лет назад
vasiliytk
Василий 
49 лет
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Выбранный исполнитель

kostix-dev
33 года
15 лет в сервисе
Был
год назад
13 лет назад
$1
1 день
Все сделано быстро и недорого
Адекватный заказчик. Быстрая своевременная оплата. Всем доволен

Заявки фрилансеров

kostix-dev
33 года
15 лет в сервисе
Был
год назад
13 лет назад

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