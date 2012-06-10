Нужен программист на bitrix'e для создания сайта психолога. Все страницы по разделам отрисованы в ПСД. Нужна верстка и программирование. Просьба в ответе указывать: -скайп (ОБЯЗАТЕЛЬНА ВОЗМОЖНОСТЬ ГОВОРИТЬ ГОЛОСОМ) ...
Сделать, чтобы панель с кнопками пряталась
Есть сайт на котором слева расположены кнопки www.la-crosse.ru Сайт на джумла. Нужно сделать так чтобы кнопки не наезжали на меню при низком разрешении экрана (например на IPAD) или сужении окна браузера.
Пишите свои идеи и цены.
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