Пакет доработок

Всем привет!

Есть сайт по продаже билетов на концерты на джумле, накопилась куча переделок, которые вылились в целое ТЗ.

Всего 4 пункта, на тему: автогенерация ссылок, отображение названий страницы, отображение меню, отображение результата при поиске.

Исполнитель предпочтительно из Украины, оплата переводом, с вебмани связываться не охота.