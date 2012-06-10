Пакет доработок

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Закрыт3 заявки168 просмотров

Всем привет!

Есть сайт по продаже билетов на концерты на джумле, накопилась куча переделок, которые вылились в целое ТЗ.

Всего 4 пункта, на тему: автогенерация ссылок, отображение названий страницы, отображение меню, отображение результата при поиске.

Исполнитель предпочтительно из Украины, оплата переводом, с вебмани связываться не охота.

Joomla
13 лет назад
Ekklipce
42 года
18 лет в сервисе
Был
11 лет назад
19 отзывов

Выбранный исполнитель

Refixs-G
Дмитрий 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
4 отзыва(-4)
13 лет назад
$40
1 день
Взялся делать, недоделал, я заплатил часть просто из солидарности за потраченное время, чего ранее никогда не делал. Дал другое задание, совсем лёгкое, Дмитрий делал его 5 часов и так и не сделал, другой человек сделал это же за 5 минут. Мобильный вне зоны, скайп\аська в оффлайне. Деньги ушли впустую. Друзья, обращайтесь к людям только с проверенной репутацией на веблансере, а у меня это первый кидок по программированию за все 3 года :(. Пользуется приватовской картой своего кента, я его дам в общий доступ сюда скоро, этот пи№№р будет наказан.

Заявки фрилансеров

Refixs-G
Дмитрий 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
4 отзыва(-4)
13 лет назад

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