Сделать (сверстать), настроить и разместить сайт.

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки246 просмотров

Бюджет по договоренности

Сделать(сверстать), настроить и разместить сайт.

Создание сайта.

Добрый день дамы и господа! Нужна ваша помощь. нужно сделать сайт дистанционного обучения.

Вот примерное ТЗ:

1. Название сайта:

(исполнителю)

2. Доменное имя:

(в разработке регистрируется нами)

3. Логотип:

Есть .

4. Хостинг:

Есть (в разработке будет оплачен на этой неделе)

5. Цель сайта:

Дистанционное обучение.

6. Задачи сайта:

Сайт предназначен для дистанционного образования, поэтому важно, чтобы была интеграция с системой управления обучением Moodle (дизайн системы должен быть такой же как и всего сайта).

7. Цветовая гамма:

В стилистике рисунка главной страницы

8. Структура сайта:

Главная страница: используем рисунок (флеш – делает фрилансер – будет предоставлен).

6 кнопок ( разделов сайта) делаем их выше , чем на оригинале. Располагаем точно так же.

2 верхние их делаем чуть крупнее :

-. «О нас» где будут выложены 6 роликов

-. « На учебу» выход на Moodle .

Т.е мысль такая заходят два типа посетителей.

А) интересующиеся для них – «инфа» на странице «О нас».

Б) Учащиеся, те кто поступил--- они сразу же на курс «На учебу»

4Нижние ---первые два справа вторые два слева.

-. «Пробное занятие»---- выход на Moodle.

-. «Содержание курса» текст 2-3-стр.

-. «Как записаться на курс» . 1 Текст.

-. «Контакты» стандартное оформление.

9. Верстка страниц

10. Система Moodle:

Должна быть в едином стиле с сайтом: (оформление шапки, подвала и всех модулей). установка и настройка необходимых модулей.

11. Размещение:

Сайт и система Moodle должны быть размещены на хостинге.

Ваши цены, примеры работающих систем подобного?

Заранее благодарен, времени на все будет примерно месяц + – .

ПРОШУ ВАС: УКАЗЫВАЙТЕ ЦЕНУ И ПРИМЕР РЕАЛИЗОВАННЫХ ПРОЕКТОВ ТАКОГО ТИПА.

И еще одно, если вы предлагаете свои системы – показывайте рабочую систему.

13 лет назад
Jack_45
46 лет
14 лет в сервисе
Был
10 дней назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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