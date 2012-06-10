Небольшая админка работы с файлами (PHP + Ajax)

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Закрыт5 заявок138 просмотров

Небольшая админка для работы с файлами (PHP + Ajax).

Оплата сдельная. Договорная.

Предложения типа «я всё могу, пишите мне в личку…» или «вот моё мыло, пишите мне…» — ОТКЛОНЯЮТСЯ СРАЗУ!

Контакт по Skype.

Мой ник: sabia-sd

AJAXPHP
13 лет назад
sabia
Антон 
43 года
19 лет в сервисе
Был
год назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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