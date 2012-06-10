Надо оформить плагин по правилам wordpress.org

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка159 просмотров

Правила на рус. http://codex.wordpress.org/%D0%9D%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%BD%D0%B0

или http://codex.wordpress.org/Writing_a_Plugin

13 лет назад
sashainvalid
Александр 
38 лет
17 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров