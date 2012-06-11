Прасинг каталога запчастей

Необходимо сделать парсинг каталога запчастей lotparts.ru, только запчасти.

Парсер должен:

1. Весь каталог скачать в базу.

2. Все картинки скачать в папку /lpimg/

3. Парсер должен уметь работать через прокси

4. Должны быть настройки пауз и количества запросов за сессию

5. Парсер должен уметь работать через крон.

Сделать вывод каталога запчастей из скачанной бд в

Вывод должен быть таким же как и на сайте-доноре: структура каталога, картинки, ссылки, вывод позиций.

Сроки: 7-10 дней. Оплата: 200$-230$, желательно в рублях Я.Деньги, но можно и другие валюты.

Схема работы: показываете на своем хостинге результат и часть дампа БД, получаете оплату, передаете парсер.