Нужна программа для массовой рассылки предложений дружбы пользователям он-лайн сразу с нескольких аков . Социальная сеть Майл ру.
Прасинг каталога запчастей
Необходимо сделать парсинг каталога запчастей lotparts.ru, только запчасти.
Парсер должен:
1. Весь каталог скачать в базу.
2. Все картинки скачать в папку /lpimg/
3. Парсер должен уметь работать через прокси
4. Должны быть настройки пауз и количества запросов за сессию
5. Парсер должен уметь работать через крон.
Сделать вывод каталога запчастей из скачанной бд в
Вывод должен быть таким же как и на сайте-доноре: структура каталога, картинки, ссылки, вывод позиций.
Сроки: 7-10 дней. Оплата: 200$-230$, желательно в рублях Я.Деньги, но можно и другие валюты.
Схема работы: показываете на своем хостинге результат и часть дампа БД, получаете оплату, передаете парсер.
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