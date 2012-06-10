Написать парсер/бот для лотов с offgamers.com

Требуется написать парсер/бот лотов на продажу на сайте http://www.offgamers.com/buyback.php. Под конкретные разделы. При наличии активного лота нужно кликать на ссылку sale. На следующей странице заполнять 2 поля: сумму (получается из максимальной в лоте, значение доступно) и капчу вида 1+1=2 (мат. выражение из двух чисел + * – /) . Дальше субмитить форму. После этого отправляется сообщение на почту с оповещением.

Можно обсудить предложения с меньшим функционалом.