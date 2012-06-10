Кросспостинг из RSS в группу ВКонтакте

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Закрыт3 заявки138 просмотров

Нужен автоматический кросспостинг из ленты RSS в группу Вконтакте.

Например: http://vk.com/habr, только без "просмотреть" - название со ссылкой, описание и картинка.

Вариант попроще: http://vk.com/club9267354

Укажите сроки и сумму.

13 лет назад
michaelk
Михаил 
34 года
16 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад

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Нет заявок фрилансеров