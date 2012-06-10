Визитка на MODx REVO (верстка готова)

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок156 просмотров

Добрый день, необходимо сделать сайт-визитку на MODx REVO, верстка готова, сервер для разработки настроен.

Сроки - 2 дня. Обязательно наличие у Вас Skype и соблюдение моих рекомендаций относительно структуры чанков/шаблонов/документов.

Оплата WM, ЯД, карта.

MODX
13 лет назад
svfedorof
Сергей 
36 лет
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

sergey-podgornuy
Сергей 
40 лет
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
7 отзывов(-1)
13 лет назад
$65
2 дня

Заявки фрилансеров

sergey-podgornuy
Сергей 
40 лет
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
7 отзывов(-1)
13 лет назад