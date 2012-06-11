Фильтр для WordPress

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Закрыт1 заявка118 просмотров

Здравствуйте!

Есть сайт на WordPress. В нем есть фильтр который делает выборку по категориям и таксономиям.

Необходимо его доработать. Нужен тот, кто работал когда нибудь с таксономиями, фильтрами или расширенным поиском в вп

Подробности при личке. Пишите!

WordPress
13 лет назад
abramitovd
Дмитрий 
37 лет
15 лет в сервисе
Был
2 года назад

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Нет заявок фрилансеров