Фильтр для WordPress

Здравствуйте!

Есть сайт на WordPress. В нем есть фильтр который делает выборку по категориям и таксономиям.

Необходимо его доработать. Нужен тот, кто работал когда нибудь с таксономиями, фильтрами или расширенным поиском в вп

Подробности при личке. Пишите!