Здравствуйте уважаемые фрилансеры! Требуются парсеры сайтов 1 Скайп обязателен, скайп с голосом большой плюс 2 Оплата по факту, небольшими этапами, скажем за каждый парсер.Вдальнейшем возможна предоплата. 3 В дальнейшем возможно сотрудничество ...
Создать кнопку "Копировать в буфер"
Необходимо создать кроссбраузерную кнопку, при нажатии которой кусок html кода со страницы будет копироваться в буфер.
Заявки фрилансеров
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