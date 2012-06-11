Создать кнопку "Копировать в буфер"

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Закрыт5 заявок182 просмотра

Необходимо создать кроссбраузерную кнопку, при нажатии которой кусок html кода со страницы будет копироваться в буфер.

HTML
13 лет назад
oz-style
43 года
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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