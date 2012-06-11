Сделать функционал аналог avito.ru

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Закрыт4 заявки177 просмотров

Нужна не точная копия.

На сайте будут следующие разделы: объявления, реклама, интернет магазин, астромашина, дневники.

Какова стоимость и сроки?

13 лет назад
LISSURY
47 лет
14 лет в сервисе
Была
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров