Доработать virtuemart

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Закрыт3 заявки104 просмотра

Сделать правки и доработки по virtuemart

Есть интернет магазин на virtuemart 1.1.9. Необходимо сделать несколько правок.

Подробности по переписке.

icq 306289521

skype user__e

13 лет назад
User_E
45 лет
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров