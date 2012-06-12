Интеграция форума с сайтом

$50
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  2. Веб-программирование
Завершен3 заявки186 просмотров

Здравствуйте.

Есть сайт,на самописной цмс написанной на php+mysql.

Где что находится покажем.

Есть форум Phpb - или можно другой любой поставить если так будет легче интегрировать.

Нужно что бы регистрация на сайте была интегрирована с регистрацией на форуме :То есть если человек зарегистрирован на сайте то ему уже не нужно будет регистрироваться на форуме !

И встроить форум в дизайн сайта.

Жду Ваших предложений.

По срокам -чем быстрее тем лучше.

MySQLPHP
13 лет назад
a-luxkz
Иван 
38 лет
18 лет в сервисе
Был
2 года назад
774 отзыва(-6)

Выбранный исполнитель

denkolmychenko
Ден 
39 лет
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
20 отзывов(-3)
13 лет назад
$50
2 дня
Действительно профессионал своего дела !!! Справился с трудно задачей ! Легко разобрался с чужим кодом ! Старательный ! Надеюсь на дальнейшее сотрудничество !
В целом сотрудничеством доволен, но рекоммендовал бы работать с предоплатой. Может быть, конечно, что я просто попал в не самый нужный момент, но в плане оплаты я остался недоволен. Заказчик обещал за задержку бонус... Бонуса нет. Вобщем думайте сами, в целом работать можно, но осторожно.

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denkolmychenko
Ден 
39 лет
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
20 отзывов(-3)
13 лет назад