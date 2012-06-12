Интеграция форума с сайтом

Здравствуйте.

Есть сайт,на самописной цмс написанной на php+mysql.

Где что находится покажем.

Есть форум Phpb - или можно другой любой поставить если так будет легче интегрировать.

Нужно что бы регистрация на сайте была интегрирована с регистрацией на форуме :То есть если человек зарегистрирован на сайте то ему уже не нужно будет регистрироваться на форуме !

И встроить форум в дизайн сайта.

Жду Ваших предложений.

По срокам -чем быстрее тем лучше.