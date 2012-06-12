Есть действующий калькулятор который работает на Жумла 1.5, его нужно интегрировать на Жумла 2.5 и немного изменить. Во вложении адрес сайта с которого этот калькулятор можно выкачать! Полный доступ к нему предоставлю!
Доделать несколько функций на CodeIgniter (php)
Добрый день!
мне нужно доделать пару функций на сайте, написан он на codeigniter.
1) Update данных.
2) Считывание данных и занесение их в бд с csv документа
3) Распределение прав при авторизации
4) Поправить вывод даты
стоимость 1000р.(или ваши предложения) работа выполняется в течении пару часов.
срок до завтра (12.06) до 12 часов.
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