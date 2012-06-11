Сделать ряд улучшений для магазина (shop-script).

Для сайта http://sadteh24.ru/ требуется сделать ряд улучшений - дополнить дизайн(не значительные улучшения), ввести систему фильтров по производителю и др.

Это для начала, а так ищу веб мастера для регулярных работ на сайте

Большая просьба обращать внимание на то, что сайт сделан на shop script.