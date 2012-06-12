Нужно поправить функцию, написанную на php. Ранее работала в порядке, а после того, как потребовалось выдавать файлы более 2гиг потребовалось переписать, так как filesize в 32 битном php выдавал неверный размер файла, пришлось размер брать ...
Скрипт для автоматизации процессов
Для управления устройством с веб-интерфейсом IP Power 9258HP требуется написать скрипт. (Perl, Python, Shell-script).
Скрипт нужен для использования в качестве fence agent, соответственно API (описание есть) в инфраструктуре кластера на основе RedHat Cluster Suite. Подробная документация на сайте изготовителя http://www.aviosys.com/downloads/manuals/power/9258hp_en.pdf. Есть скрипт для другого устройства (включен например в дистрибути убунту, но в данном случае речь идет о proxmox ve), его необходимо лишь адаптировать для актуального.
Документация так же в приложении.
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