Скрипт для автоматизации процессов

Для управления устройством с веб-интерфейсом IP Power 9258HP требуется написать скрипт. (Perl, Python, Shell-script).

Скрипт нужен для использования в качестве fence agent, соответственно API (описание есть) в инфраструктуре кластера на основе RedHat Cluster Suite. Подробная документация на сайте изготовителя http://www.aviosys.com/downloads/manuals/power/9258hp_en.pdf. Есть скрипт для другого устройства (включен например в дистрибути убунту, но в данном случае речь идет о proxmox ve), его необходимо лишь адаптировать для актуального.

Документация так же в приложении.