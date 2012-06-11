Необходим функционал для сайта

Требуется написать функционал для будущего сайта:

1. Регистрация с проверкой правильности заполнения некоторых полей

2. Каталог сайтов с их снапшотами(preview) каждый день (через крон)

3. Админ панель для добавления новых сайтов

4. При переходе на сайт из каталога необходимо на принимающей стороне установить скрипт, который бы выводил инфобар, отсчитывал время пребывания пользователя на этом сайте и количество переходов по внутренним ссылкам и передавал обратно каталогу некоторые данные. При обычном переходе на эти сайты(не из каталога) скрипт не должен запускаться. Возможность установки скрипта на любой сайт без участия программиста.

5. Легкая встраивоемость в шаблон дизайна.