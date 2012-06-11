Доработка модуля Total import для OpenCart

Есть модуль http://opencart.hostjars.com/total-import-pro

Если в импортируемом файле есть русские язык, то эти значения полей не импортируются.

Так же если в шапке файла, в именах слобцев присутствует русское имя, то модуль вылетает в ошибку.

нужно сделать так чтобы модуль нормально импортировал файлы со смешанным содержанием (русский+английский) и чтобы название полей в шапке принимал русские тоже

ася 203-41-102