Нужно поправить функцию, написанную на php. Ранее работала в порядке, а после того, как потребовалось выдавать файлы более 2гиг потребовалось переписать, так как filesize в 32 битном php выдавал неверный размер файла, пришлось размер брать ...
Переписать скрипт
Необходимо переписать скрипт одной смс партнёрки для другой.
За подробностями в личку.
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