Переписать скрипт

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Закрыт3 заявки159 просмотров

Необходимо переписать скрипт одной смс партнёрки для другой.

За подробностями в личку.

13 лет назад
oleksdanderm
Александр 
58 лет
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

gremwiz
Лев 
34 года
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад
13 лет назад
$50
2 дня

Заявки фрилансеров

gremwiz
Лев 
34 года
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад
13 лет назад

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