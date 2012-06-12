Подкорректировать меню в джумле. (http://servis.md/) 1) При наводе на меню и переходе на любое подменю, сделать временную задержку (чтоб меню не исчезало так быстро) 2) При наводе - "Сервис" - "Ремонт PC" ...
Wordpress + Solr или Wordpress + ElasticSearch
Добрый день,
У кого был опыт создания блога в связке с solr или elasticsearch?
Нужно к существующему блогу прикрутить поиск + related posts основанный на названиях постов.
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