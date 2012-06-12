Wordpress + Solr или Wordpress + ElasticSearch

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки145 просмотров

Добрый день,

У кого был опыт создания блога в связке с solr или elasticsearch?

Нужно к существующему блогу прикрутить поиск + related posts основанный на названиях постов.

WordPress
13 лет назад
solzy
41 год
18 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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