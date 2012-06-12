Сверстать три страницы

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Закрыт3 заявки233 просмотра

- Сверстать три страницы.

1) http://seovoo.com/index.php/advanced-seo

2) http://seovoo.com/index.php/our-packages/100-package

3) http://seovoo.com/index.php/free-test/final-step

- Запрограммировать первую страницу для подсчета услуг и выведения конечной цены. (цена

формируется при добавлении услуг.)

- У второй страницы только одна цена, которую надо оплатить. Далее размножить эти

страницы.

- Третья - это продолжение первой второй страницы. (конечный результат заказа.)

- Подключить страницы к базе данных

- Настроить клиентскую базу внутри джумлы

- Сделать учет всех покупок, временных рамок, сумм, отчетов и т.д.

- Возможность купить услугу как зарегистрированным так и не зарегистрированным

пользователям.

- Прикрутить оплату Вебмани, Paypal.

- Отгрузка отчета о работе в панельку клиента.

Подробнее при разговоре.

Если есть вопросы, пишите...

Joomla
13 лет назад
malavata
Волков 
39 лет
13 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

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