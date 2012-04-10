Верстка главной стр.

$20
HTML-версткаЗавершен17 заявок409 просмотров
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Требуется сверстать главную страницу. Обязательно должнa быть возможность подмены фото в шапке простой заменой картинки. Верстка резиновая.

Сроки — до следующей субботы (7 апреля).

Оплата по факту выполнения (см. отзывы).

12 лет назад
9998494
43 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад
Выбранный исполнитель
galkin_lancer
Алексей 
41 годУкраина
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад
12 лет назад
$15
1 день
Работа выполнена - поэтому отзыв положительный. Но за манеру общения при работе над проектом 1. Было ощущение, что работаю с госструктурой. Единственно разумное объяснение для меня - дешёвые проекты человеку не интересны совсем (хотя зачем тогда браться?).
Всё ок
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