Верстка главной стр.

Необходимо сверстать шаблон средней сложности (скорее даже низкой сложности). Шаблон один, но в шапке для каждой тсраницы свое изображение, то есть на выходе получится около 8 страниц. Пишите стоимость и сроки.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется сверстать главную страницу. Обязательно должнa быть возможность подмены фото в шапке простой заменой картинки. Верстка резиновая.
Сроки — до следующей субботы (7 апреля).
Оплата по факту выполнения (см. отзывы).
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