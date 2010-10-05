Задачи для дизайнера со знанием FBML

Требуется сверстать главную страницу. Обязательно должнa быть возможность подмены фото в шапке простой заменой картинки. Верстка резиновая. Сроки — до следующей субботы (7 апреля). Оплата по факту выполнения (см. отзывы).
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Ищем дизайнера со знание fbml для создания отдельных вкладок на страницах различных брендов в Facebook.
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