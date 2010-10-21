Верстка шаблонов.

Имеются PSD файлы с дизайном веб-сайта. Нужно порезать PSD и грамотно сверстать HTML странички (в кол-ве до 10 штук, действительно уникальных штуки 3, остальные типовые).

Полностью слоевой верстки не требуется, можно обойтись и таблицами, но грамотное обращение с CSS и кроссбраузерность - необходимые условия.

Требования к исполнителю:

- доступность (чтобы не "пропадал") в течение срока работы и еще несколько дней после её завершения (для мелких доработок при привязке шаблонов разработчиками к движку)

- наличие портфолио (чтобы можно было посмотреть примеры вёрстки)

- предпочтительно оплата яндекс.деньгами (можно и другими способами, но удобнее именно так)

Перечень макетов под верстку:

Карточка товара

Каталог товаров

Главная

Кабинет пользователя

Вопрос-ответ, список

В приложении - скрин каталога товаров (карточка товара может быть чуть сложнее, главная - попроще).

Бюджет обсуждается.