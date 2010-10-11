Приватный для nehovaysyatopol

$100
HTML-версткаЗавершен1 заявка118 просмотров
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Вёрстка. По договорённости в ЛС.

13 лет назад
AlekartRu
Максим 
37 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
Выбранный исполнитель
nehovaysyatopol
Антон 
38 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад
13 лет назад
$100
3 дня
Всё сделано отлично, точно в срок.
Все четко, заказчик отличный. Подача ТЗ, правки - все быстро и со знанием дела. Спасибо за бонус!
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