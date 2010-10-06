Тема для Drupal с JQuery

HTML-версткаЗакрыт6 заявок175 просмотров
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Необходимо сверстать из PSD тему и, по мере реализации (в течении месяца), темизировать новые функции и страницы.

Специфичное в техзадании то что фоны должны меняться в зависимости от времени суток, года и IP.

На jQuery оформление ползунков, и других тем элементов оформления.

Обязательно

0) быть на связи

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Пишите ваши цены и сроки.

Бюджет обсуждается

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skype: alexey_dyomin

DrupaljQuery
13 лет назад
alexd73
50 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад
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