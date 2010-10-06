Тема для Drupal с JQuery

Необходимо сверстать из PSD тему и, по мере реализации (в течении месяца), темизировать новые функции и страницы.

Специфичное в техзадании то что фоны должны меняться в зависимости от времени суток, года и IP.

На jQuery оформление ползунков, и других тем элементов оформления.

Обязательно

0) быть на связи

1) разбираться в JQuery!

2) опыт работы с друпал

Пишите ваши цены и сроки.

Бюджет обсуждается

контакты для связи:

Почта, Google Talk: [email protected]

ICQ: 29638538

skype: alexey_dyomin