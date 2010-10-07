Верстка готового дизайна для OsCommerce Vam Editio

Нужно переверстать сайт weblab[dot]ua под разрешения наиболее популярных мобильных браузеров. Возможно это 240x320, но резиновый, что бы работал и на больших разрешениях, выслушаем Ваши предложения. Убираются все JS-скрипты, flash и прочая лобуда, остается сугубо html и css. 1-й ...