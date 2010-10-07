Верстка готового дизайна для OsCommerce Vam Editio

$100
HTML-версткаЗакрыт4 заявки142 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Необходима блочная, валидная, кроссбраузерная вёрстка дизайна сайта (6 страниц) на OsCommerce Vam Edition.

Объязательным является наличие опыта работы с вышеупомянутой CMS.

Предложения со стоимостью и сроками пишите в личку.

Мессиджи типа "Сделаю - обращайтесь" или "Готов сотрудничать" без указания стоимости и сроков работы рассматриваться не будут.

13 лет назад
Pozitif
39 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад