Написание шаблона для Joomla 1.5

В сайт http://i.4y.lv/ надо вставить апрет http://i.4y.lv/color.htm на месть рисунка, чтобы аплет был бэкграундом. Вот css код картинки body { margin:0px 0 0 0; line-height:14px; font-family: Tahoma, Arial; background: url(images/body_top_bckg.png) no-repeat center top #171c20; color:#bed7e6; font-size:11px;} a { ...
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Нужно написать шаблон для Joomla 1.5.
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