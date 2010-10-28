Из psd в html 1 страничку.

HTML-версткаЗавершен42 заявки524 просмотра
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Поскольку сайт для детской хоккейной команды бюджет ограничен.

Пример странички в прикреплённом файле

HTML
13 лет назад
artemka_sv
Шведов 
35 летЛатвия
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
20 отзывов(-1)
Выбранный исполнитель
zombieman
Руслан 
31 годПольша
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад
37 отзывов(-2)
13 лет назад
$6
1 день
Без проблем сделал всё сразу как надо.
Очень понравилось работать на Артёма уже во второй раз, продолжаем сотрудничать ;)