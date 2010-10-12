Доделать верстку и натяжку на Joomla

Доделать начатою работу по верстке и натяжке до конца. Движок Joomla 1.5.

Установить, настроить и подогнать необходимые компонеты под дизайн. ( модуль последних новостей, фотогалереии и тд).

Более подробно потенциальным исполнителями.

Огромная просьба, если у вас есть привычка исчезать, растягивать работу на неопределенный срок, работать по 20 минут в день после школы, если вы плохо знаете Joomla - не оставляйте пож-та заявку.