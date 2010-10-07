Сверстать шаблон для Джумлы и натянуть на неё

Необходимо сделать копию этого шаблона: http://osc4.template-help.com/joomla_29321/ Естественно за меньше чем 64$ :)
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
В аттаче - дизайн главной и второстепенной страниц сайта.
Надо сверстать это дело и натянуть на жумлу 1.5 где-нить на вашем хосте, чтоб можно было посмотреть как то будет выглядеть с разным контентом. На модули и прочий функционал - не заморачиваемся. Просто загловок и контент. Ну и работоспособность менюшек, чтоб проверить.
На входе - psd.
Менюшки - с аяксовой анимацией, в нижней части шаблона серое поле по клику на кружочке - плавно скрывается и раскрывается, соответственно.
Цены и сроки интересуют. Спасибо.
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