Сверстать шаблон для Джумлы и натянуть на неё

В аттаче - дизайн главной и второстепенной страниц сайта.

Надо сверстать это дело и натянуть на жумлу 1.5 где-нить на вашем хосте, чтоб можно было посмотреть как то будет выглядеть с разным контентом. На модули и прочий функционал - не заморачиваемся. Просто загловок и контент. Ну и работоспособность менюшек, чтоб проверить.

На входе - psd.

Менюшки - с аяксовой анимацией, в нижней части шаблона серое поле по клику на кружочке - плавно скрывается и раскрывается, соответственно.

Цены и сроки интересуют. Спасибо.