Сверстать шаблон под цмс джумла 1.0.15 - джустину

$65
HTML-версткаЗакрыт4 заявки191 просмотр
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Тоесть верстать лучше естественно сразу с учетом особобенностей джустины 1.2, но если с этой цмс не знакомы-то можно и под джумлу просто.

Сам макет такого вида ( шапка, левый и правый сайдбар, контент и футер без всяких там завиушек )

1)Нужна div валидная xhtml strict верстка ( валидация будет проверятся).

2)Контентная часть по коду должна быть выше сайдбаров и футера!!!

3)Кроссбраузерное отображение в браузерах IE6-7-8, Opera, Firefox, Chrome.

4)Верхнее меню с выпадающим подменю сделать с плавным эффектом на mootools или JQuery

5)JS-по возможности вынести в подвал

Пишите сразу цену и срок.

13 лет назад
trixer
Андрей 
44 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад
Выбранный исполнитель
AiosS
32 годаУкраина
13 лет в сервисе
Был
5 часов назад
13 лет назад
$40
3 дня
Заказчик очень хороший человек, я как обычно сделал много косяков а он все простил... .Спасибо огромное.. Удачи Вам В Ваших дальнейших проектах!
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