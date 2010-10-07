Сверстать шаблон под цмс джумла 1.0.15 - джустину

Добый день, Нужно сверстать 4 страницы для сайта, макет сайта в формате .eps Пример макета можно увидить в приложение, интерисуют сроки и стоимоть. Связь желательно ICQ - 9022009, антиспам-бот отвечайте сразу 4, и пишите сообщение.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Тоесть верстать лучше естественно сразу с учетом особобенностей джустины 1.2, но если с этой цмс не знакомы-то можно и под джумлу просто.
Сам макет такого вида ( шапка, левый и правый сайдбар, контент и футер без всяких там завиушек )
1)Нужна div валидная xhtml strict верстка ( валидация будет проверятся).
2)Контентная часть по коду должна быть выше сайдбаров и футера!!!
3)Кроссбраузерное отображение в браузерах IE6-7-8, Opera, Firefox, Chrome.
4)Верхнее меню с выпадающим подменю сделать с плавным эффектом на mootools или JQuery
5)JS-по возможности вынести в подвал
Пишите сразу цену и срок.
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