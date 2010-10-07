Сверстать шаблон под цмс джумла 1.0.15 - джустину

Тоесть верстать лучше естественно сразу с учетом особобенностей джустины 1.2, но если с этой цмс не знакомы-то можно и под джумлу просто.

Сам макет такого вида ( шапка, левый и правый сайдбар, контент и футер без всяких там завиушек )

1)Нужна div валидная xhtml strict верстка ( валидация будет проверятся).

2)Контентная часть по коду должна быть выше сайдбаров и футера!!!

3)Кроссбраузерное отображение в браузерах IE6-7-8, Opera, Firefox, Chrome.

4)Верхнее меню с выпадающим подменю сделать с плавным эффектом на mootools или JQuery

5)JS-по возможности вынести в подвал

Пишите сразу цену и срок.