Верстка страниц

Очень доволен работой, просто великолепный верстальщик, выполнил все в срок, все классно, как хотел так и сделал, просто нет слов одно восхищение, удивляюсь почему этот человек не на первом месте в ТОП верстальщики, цены удивительно низкие. Буду работать дальше с этим человеком. Спасибо.