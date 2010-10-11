Верстка страниц

HTML-версткаЗавершен8 заявок263 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Добый день,

Нужно сверстать 4 страницы для сайта, макет сайта в формате .eps

Пример макета можно увидить в приложение, интерисуют сроки и стоимоть.

Связь желательно ICQ - 9022009, антиспам-бот отвечайте сразу 4, и пишите сообщение.

13 лет назад
sharkOFF
Николай 
33 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад
2 отзыва
Выбранный исполнитель
EddieTimofeev
Эдик 
36 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
13 лет назад
$40
1 день
Очень доволен работой, просто великолепный верстальщик, выполнил все в срок, все классно, как хотел так и сделал, просто нет слов одно восхищение, удивляюсь почему этот человек не на первом месте в ТОП верстальщики, цены удивительно низкие. Буду работать дальше с этим человеком. Спасибо.
Шикарный заказчик, и отличный собеседник :) приятно было работать и даже жалко сейчас, что от него заказы не поступают, т.к. с такими людьми всегда приятно сотрудничать :) Рекомендую
  • Похожие заказы

  • Сверстать шаблон для joomla 1.5 по Т.З

    Нужно сверстать шаблон для joomla 1.5 по Т.З Структура сайта не стандартная. Нужны несколько вариантов классов модулей, классов главной страницы, пару парсеров, ну и в принципе работа совместно со мной. Прошу потому как в вёрстке не ...

    Joomla
    HTML-верстка5 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Сверстать сайт под тел. приложение

    $500

    Необходимо экономичное решение верстки сайта v аттаче, "под телефонное приложение Alike, сверстать сайт визитку на джумле по дезайнам в аттаче, пожалуйста, обращаться только серьезным и ответсвенным людям, с отзывами и зрелым акаунтом; общение через SKYPE, No ICQ в вашем портфолио должна быть ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • Подправить меню

    http://stolitsa-khimii.ru/ - вверху поплыло меню нужно исправить + убрать черную полосу под меню во вкледке видио почемуто нормально все

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Натянуть дизайн на Joomla!

    Есть сайт на данном CMS: http://rachmaninov-competition.ru/ и есть дизайн, приведенный в прилагаемом rar-файле. Необходимо натянуть одно на другое. Спасибо.

    Joomla
    HTML-верстка12 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Доделать верстку и натяжку на Joomla

    $100

    Доделать начатою работу по верстке и натяжке до конца. Движок Joomla 1.5. Установить, настроить и подогнать необходимые компонеты под дизайн. ( модуль последних новостей, фотогалереии и тд). Более подробно потенциальным исполнителями. Огромная просьба, если у вас есть ...

    Joomla
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Верстка готового дизайна для OsCommerce Vam Editio

    $100

    Необходима блочная, валидная, кроссбраузерная вёрстка дизайна сайта (6 страниц) на OsCommerce Vam Edition. Объязательным является наличие опыта работы с вышеупомянутой CMS. Предложения со стоимостью и сроками пишите в личку. Мессиджи типа "Сделаю - обращайтесь" или "Готов сотрудничать" ...

    HTML-верстка4 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Верстка под магазин на базе webAsyst

    $500

    Необходим человек под верстку и накладку готовой верстки под систему webAsyst. Просьба писать стоимость + сроки + очень желательно, примеры работы с этой CMS.

    HTML-верстка1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • Заверстать и немного запрограммить сайт ресторана

    $250

    Нужен человек из Краснодара, личное общение. Сайт ресторана, меню немного интерактивное... К сожалению мало смыслю в вебе, дизайнер-полиграфист, потому подробнее объяснить не смогу. Для того и нужна личная встреча.

    HTML-верстка2 заявки
    Закрыт
    13 лет назад