Натянуть на простейший сайт новый дизайн

HTML-версткаЗавершен15 заявок339 просмотров
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Сайт

http://www.vekamont.sk/

Новый дизайн

http://s003.radikal.ru/i202/1010/c1/da610660a8c1.jpg

Все на хтмл. Срочно.

Предложения без указания цены и срока не расматриваются.

Если хотите выйти на связь, то скайп vadim_germany

В ICQ не захожу.

Возможно долгострочное сотрудничество.

Жду Ваших предложений.

13 лет назад
texas-holdem
39 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
ArtOwl
38 летУкраина
15 лет в сервисе
Была
7 лет назад
13 лет назад
$20
1 день
Хоть задание и легкое, но работа выполнена быстро и четко. Приятна в общении. Буду обращаться в дальнейшем.
Четкое ТЗ, своевременная оплата, спокойное общение производят самые благоприятные впечатления о сотрудничестве с Вадимом. Все понравилось. Постоянно в сети, мгновенно решает возникшие вопросы. В общем, надежный заказчик, с которым легко и приятно работать! Буду только рада дальнейшему сотрудничеству!
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