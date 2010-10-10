Натянуть на простейший сайт новый дизайн

Необходимо сверстать шаблон для Joomla 1.5 на основе образца. Образец и прочую информацию оговорю в приватном сообщении.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Сайт
Новый дизайн
http://s003.radikal.ru/i202/1010/c1/da610660a8c1.jpg
Все на хтмл. Срочно.
Предложения без указания цены и срока не расматриваются.
Если хотите выйти на связь, то скайп vadim_germany
В ICQ не захожу.
Возможно долгострочное сотрудничество.
Жду Ваших предложений.
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