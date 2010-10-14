Верстка и прикрутка к движку

$70
HTML-версткаЗавершен11 заявок295 просмотров
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Есть дизайн в psd - необходимо сверстать и прикрутить к движку. Движок собственной разработки - на нем уже работает несколько сайтов. Дизайн прилагается в жпг чтобы вы смогли оценить сложность. На главной странице шапка будет чуть-чуть отличаться от остальных страниц. Для связи icq 614400

13 лет назад
andysky
37 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Выбранный исполнитель
Masterix
34 годаУкраина
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
13 лет назад
$100
5 дней
Верстка была сделана качественно в самые кратчайшие сроки, всего за 1,5 дня. Работает во всех браузерах - небольшие доработки были сделаны бесплатно в тот же день, рекомендую!
Были предоставлены все необходимые материалы(PSD, FTP и т.д.) Оплата моментальная. После верстки всех psd, сразу оплатил половину. Хороший заказчик. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество!
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