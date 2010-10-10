Сверстать сайт

$250
HTML-версткаЗакрыт13 заявок387 просмотров
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Нужно сверстать сайт на основе главной страницы в ПСД.

Нужно предложить варианты внутренних страниц и сверстать весь сайт.

Примеры работ обязательны.

13 лет назад
bp2010
Галина 
56 летРоссия
14 лет в сервисе
Была
9 лет назад
Выбранный исполнитель
EddieTimofeev
Эдик 
36 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
13 лет назад
$250
14 дней
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